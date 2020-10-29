عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الإسلامي تندد بجرائم الحوثي.. تعكس اليأس

الخميس 29 أكتوبر 2020

الخليج 365

أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إصرار مليشيا الحوثي على تكرار جرائمها الإرهابية باستهداف السعودية.



وندد العثيمين، في بيان، بـ"إطلاق مليشيا الحوثي طائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في السعودية".

وأكد أن "المنظمة تؤيد ما جاء في بيان قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي أعلنت عن تدمير واعتراض 6 طائرات حوثية (مفخخة) باتجاه المدنيين في المملكة وأن ذلك يعكس حالة اليأس".

وجدد الأمين العام لـ"التعاون الإسلامي"، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

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وشدد على إدانة المنظمة لكل الممارسات الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الأسبوع الجاري نجح التحالف في تدمير واعتراض أكثر من 15 طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.

وطالما حذر التحالف من مغبة استهداف المدنيين وسط مساعٍ حثيثة لتثبيت استقرار المناطق المحررة في اليمن ومحاولات دفع الحوار السياسي بين الفرقاء.

وأفشلت دفاعات التحالف على مدار الأشهر الماضية محاولات مليشيا الحوثي لاستهداف جنوب السعودية، وتعمل قواته على تدمير بنية الإرهاب الحوثي في الشمال اليمني.