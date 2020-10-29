تعز: إصابة طفل برصاص قناصة الحوثيين في مديرية صبر الموادم



أصيب طفل بجروح خطيرة اليوم الأربعاء، بنيران قناص مليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن" ذياب إبراهيم عبدالصمد 10 أعوام، أصيب بجروح برصاص قناص مليشيات الحوثي، المتمركز في تلة الصالحين بمنطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم".

ووصفت المصادر إصابة الطفل بـ"الخطيرة" مشيرة إلى أنه تم نقله إلى الوحدة الصحية بالمديرية لتلقي العلاج.

وخلال السنوات الخمس الماضية، قُتل نحو 30 مدنيا، وأصيب 144 آخرين بينهم 42 امرأة و 33 طفلا، في منطقة الشقب، برصاص قناصة مليشيات الحوثي وفق تقرير سابق للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية.

ومنذ بداية الحرب في مارس 2015 وحتى أواخر أغسطس الماضي، قُتل وأصيب 366 طفلًا بقناصة الحوثيين في تعز.

