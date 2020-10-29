أبناء نجران يشاركون في فعالية المولد النبوي بالعاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

استقبل ميدان السبعين المخصص للإحتفاء بذكرى المولد الرسول الأعظم، وصول وفد من قبائل نجران ووفد من ابناء الجالية السورية للمشاركة في احتفالات المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطاهرين.

ودخل الوفد القادم من محافظة نجران المحتلة من السعودية، الى ميدان السبعين بصف واحد وهم يؤدون بشكل جماعي زواملاً بالمناسبة.

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ويتميز الاحتفال بالمولد النيوي في العاصمة صنعاء هذا العام بمشاركة عدد من الجاليات العربية في الاحتفالات الرسمية من بينها الجالية السورية التي شاركت في اللجان التنظيمية والفرق الفنية.