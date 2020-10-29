اللقاء المشترك يدعو للمشاركة الواسعة في احتفالية المولد النبوي

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
دعت أحزاب اللقاء المشترك مساء الأربعاء كافة كوادرها ومنتسبيها في عموم المحافظات وجماهير الشعب اليمني بمختلف أطيافه إلى المشاركة الفاعلة والمتميزة عصر غد الخميس في ذكرى المولد النبوي بالساحات التي حددتها اللجنة المنظمة بالعاصمة صنعاء والمحافظات.
واعتبرت أحزاب المشترك في بيان له، إحياء مناسبة المولد تعزيزا لوحدة الأمة وتوحيدا لموقفها في مواجهة التحديات التي تستهدفها في دينها ونبيها وعلى كل المستويات.
وأكد البيان أنه في حين مثلت صنعاء القدوة والنموذج كعاصمة عربية سباقة للاحتفال بالمناسبة بشكل رسمي وشعبي كبيرين، وجدنا في المقابل عواصم عربية سباقة ومسارعة في التطبيع مع كيان العدو الصهيوني في مفارقة عجيبة لم يشهد التاريخ مثيلا لها.
كما أكد البيان أن استشهاد الرئيس الدوري لتكتل المشترك الأستاذ حسن زيد لن يزيدنا إلا قوة واندفاعا وتفاعلا في إحياء هذه المناسبة التي تمنى هو قبل استشهاده أن يكون حاضرا فيها لتجديد الولاء لرسول الله والتأكيد على التمسك به والمضي على نهجه.
وأهابت أحزاب المشترك بتفاعل أبناء الشعب اليمني ومختلف المكونات والتنظيمات السياسية للمشاركة الفاعلة والكبيرة في هذه المناسبة العظيمة على الأمة العربية والإسلامية.
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