في ظهور جديد .. الشيح الرزامي يوجه رسالة للسيد الحوثي والرئيس المشاط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

بعث الشيخ العلامة المجاهد عبدالله عيضه الرزامي برقية تهنئة إلى قائد الثورة السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي والى المشير الركن/ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .. هذا نصها:

الحمد لله القائل ( يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا * وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً* وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً) صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على المبعوث فينا رحمة وهداية وبشرى رسولنا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي اللهم على صحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والمجاهدين في سبيل الله أجمعين.

السلام عليك يا رسول الله… السلام عليك يا نبي الله

السلام عليك يا خاتم النبيين .. السلام عليك يا من بعثت رحمة للعالمين.

سيدي ومولاي قائد الثورة السيد/ عبدالملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله

الأخ المشير الركن/ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى حفظه الله

يطيب لي أن ارفع لكم وللمجاهدين الأبطال في جبهات العزة والشرف ولشعبنا الصامد الكريم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات والتسليم.

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إن احتفالنا اليوم بهذه المناسبة العظيمة هو تعبير صادق عن الارتباط الحقيقي والوجداني للشعب اليمني برسوله الكريم وهو تجسيد عملي لصدق تولينا لله ولرسول الله وآل بيته الأخيار وشرف عظيم لنا ذلك,,في الوقت الذي يسارع فيه الآخرون إلى التطبيع مع أعداء الله ورسول صلوات الله عليه وعلى آله ..

نعم فمن تكالبوا على الشعب اليمني وشنوا عليه عدوانا غاشما دون اي ذنب سوى تمسك هذا الشعب بولاية الله ورسوله واهل البيت عليهم السلام ورفضهم للخضوع لقوى الطاغوت, يهرولون اليوم لولاية أمريكا وإسرائيل .. وهذا من فضل الله علينا ليعري تلك الأنظمة ويكشفها على حقيقتها على رؤوس الأشهاد.

وإننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة مستبشرين ببركاتها, لنجدد عهدنا لله ولرسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكم ولكل شعبنا اليمني المجاهد الصابر أننا على درب وسيرة ونهج الرسول الكريم ماضون لإعلاء كلمة هذا الدين حاملين القيم والمبادئ العظيمة التي حملها الرسول الأعظم ونجسدها في واقعنا قولا وعملا, كما يجسدها المجاهدون أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات القتال والجهاد لمواجهة الطاغوت وأوليائه. .

أكرر تهنئتي لكم وأسال من الله أن يعيد علينا هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا النصر والتمكين .

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء للجرحى والحرية للأسرى وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخوكم

الشيخ العلامة عبدالله عيضه الرزامي