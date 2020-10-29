وجّه محافظ شبوة محمد بن عديو، الأجهزة الأمنية في المحافظة بالإسراع في قضية مقتل الطفلة وجدان حسين سالم سويلم، والتي توفت بعد إصابتها بطلق ناري من قبل أشخاص خارجين عن القانون بمدينة عتق، عاصمة المحافظة.
واطلع المحافظ على سير التحقيقات في قضية الطفلة وجدان. مشددًا على ضرورة الإسراع في التحقيقات مع المتهمين، وإحالة المتسببين في وفاتها إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم الرادع.
أكد المحافظ بن عديو، أن قيادة السلطة المحلية لن تتهاون مع من يريد أن يعبث بحياة الناس وأمنه واستقرارهم، والإخلال بالأمن والسكينة العامة.
وكان الطفلة "وجدان" قد قتلت برصاص أطلقها مسلحون على منزل والدها في شارع الثلاثين، بمدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر وجه بإحالة قَتَلَة طفلة إلى النيابة.. بن عديو: لن نتهاون مع العابثين بحياة الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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