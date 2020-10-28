شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بالجوف تنعي مدير مديرية المطمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت قيادة السلطة المحلية في محافظة الجوف، القائم باعمال مدير مديرية المطمة الشيخ عبدالله ضاعن ، الذي استشهد في معركة استكمال تحرير محافظة الجوف من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وأعربت السلطة المحلي بالجوف في بيان النعي، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة بعد استشهاده في جبهات الشرف والبطولة، مشيدة بشجاعته، وكان مثالا للوطني الغيور، والفدائي البطل، وانحاز إلى المدافعين عن الوطن في معركة استعادة الدولة والجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطة المحلية بالجوف تنعي مدير مديرية المطمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.