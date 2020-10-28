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نائب الرئيس يطلع على المستجدات والأوضاع في محافظة الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

نائب الرئيس يطلع على المستجدات والأوضاع في محافظة الجوف

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالين هاتفيين بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي للاطلاع على المستجدات الميدانية والبطولات التي يسطرها الأبطال في ميادين العزة والشرف.

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وعبر نائب الرئيس عن تقديره للملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلون من أبطال الجيش والمقاومة وقوات التحالف وانتصاراتهم الكبيرة في وجه الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، مؤكداً بأن تضحيات الأبطال والالتفاف الشعبي والمجتمعي والعروبي قادر على إفشال مشروع إيران التخريبي ومساعيه الخبيثة عبر أياديه في المنطقة.

وأكد نائب الرئيس، تقدير القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لهذه البطولات والمضي قدماً في استكمال التحرير، لافتاً إلى أن تصعيد المليشيات الانقلابية بتكثيف إطلاق الطائرات المسيرة واستهداف المناطق السكنية في بلادنا والمملكة، تثبت رفض الجماعة الحوثية الإرهابية لكل جهود السلام، وارتهانها الكامل للنظام الإيراني ومشروعه التخريبي.

واستعرض محافظ المحافظة والقائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة الأوضاع الميدانية والهزائم التي تتلقاها الميليشيات على أيدي الأبطال من أبناء الجيش والمقاومة وقوات التحالف، منوهين إلى المعنوية القتالية العالية والاستبسال والصمود للمرابطين في مواقع الشرف والبطولة بمختلف الجبهات.  

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