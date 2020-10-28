دفاعات التحالف تسقط ٦ طائرات بدون طيار اطلقتها مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اسقطت دفاعات التحالف اليوم ست طائرات بدون طيار (مفخخة) اطلقتها مليشيا الحوثي الإنقلابية بطريقة ممنهجة ومتعمده لاستهداف الاعيان المدنية في السعودية.

Advertisements

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف ورائها في محاولات استهداف المدنيين، وان تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وأشار الى ان هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية وخاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف).

وأكد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحمايه المدنيين والاعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.