أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء، الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

مقتل شخص برصاص شقيقه في إب وسط فوضى عارمة https://www.elyamnelaraby.com/509298/ قوات التحالف تدمر 6 طائرات حوثية مفخخة تجاه السعودية https://www.elyamnelaraby.com/509302/ جامعة عدن تقرر عقد ورشة عمل أواخر نوفمبر لمناقشة التعليم المدمج https://www.elyamnelaraby.com/509309/ Advertisements محافظ عدن يناقش مع قائد قوات الواجب 802 آليات التنسيق والتعاون الأمني والتنموي https://www.elyamnelaraby.com/509310/ التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف https://www.elyamnelaraby.com/509311/ إتلاف كمية كبيرة من المخدرات في عدن بحضور النائب العام والمحافظ لملس https://www.elyamnelaraby.com/509312/ بدء دورة تدريبية في عدن للمرشدين البيطريين والزارعيين https://www.elyamnelaraby.com/509314/ توزيع 62 طنا من المواد الغذائية في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/509315/ هيئة مستشفى مأرب تبدأ عملية الفحص المجاني عن سرطان الثدي https://www.elyamnelaraby.com/509318/

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