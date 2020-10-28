هيئة مستشفى مأرب تبدأ عملية الفحص المجاني عن سرطان الثدي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

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بدأت هيئة مستشفى مأرب العام اليوم عمليات الفحص المجاني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، الى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج حملة التوعية المجتمعية الواسعة بهذا المرض والذي تنفذه على مدى شهر كامل بالتعاون مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الامين) في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف الـ25 من أكتوبر كل عام.



كما نظمت بالتزامن فعالية توعوية نسوية استهدفت جمع من العاملات الصحيات وعدد من المتطوعات للتوعية المجتمعية، تحدث فيها استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والاوعية الدوية الدكتور شوقي الحائطي، ونائب رئيس الهيئة للشئون الفنية الدكتور عبدالرقيب الجيلاني، حول الفحص الذاتي للثدي الذي يجب ان تجريه المرأة كل شهر بعد نهاية الدورة الشهرية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي لتكتشف من خلالها حاجتها للذهاب الى الطبيب الاخصائي للفحص السريري وغيرها من الفحوصات حسب الحالة للكشف المبكر عن السرطان.

واشارا الى ان سرطان الثدي الاكثر شيوع بين النساء، تصل نسبة الشفاء منه في حالة اكتشافه في مرحلته الاولى الى نسبة تزيد عن 95 في المائة، فيما تصل في حالة الاكتشاف المبكر الى 100 في المائة.. ونوها الى ان اغلب اورام الثدي تكون اورام حميدة وليست سرطانية لكن يجب الكشف عنها مبكرا والتدخل لعلاجها قبل استفحالها.