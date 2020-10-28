شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع 62 طنا من المواد الغذائية في سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 62 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بمديرية قلنسية بسقطرى، استفاد منها 3,510 أفراد.



ويأتي ذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية الذي يهدف إلى تمكين 90 ألف فرد من الأسر النازحة والمتضررة في عدة محافظاتمن الحصول على أمنهم الغذائي.

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