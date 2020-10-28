بدء دورة تدريبية في عدن للمرشدين البيطريين والزارعيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات الدورة التدريبية للمرشدين والبيطريين والزارعيين التي تنظمها جمعية الاطباء البيطريين اليمنيين، بالتعاون مع الادارة العامة لصحة الحيوان والحجر البيطري التابع لوزارة الزراعة والري بدعم من منظمة الاغذية والزراعة التابع للامم المتحدة (الفاو) .

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ويتلقى المشاركون في الدورة البالغ عددهم 124 متدرب في محافظات (لحج ، ابين، الضالع) على مدى خمسة أيام عدد من المعارف الحديثة حول عملية الارشاد الزراعي ، ومفهوم عملية الاتصال ، والسمات الشخصية للمدرب الجيد ، وكيفية التخطيط والتنظيم للارشاد البيطري والزراعي .

وفي إفتتاح الدورة التي حضرها، وكيل وزارة الزراعة لقطاع التخطيط المهندس علي جنيد، اشار وكيل وزارة الزراعة لقطاع البحث والانتاج الزراعي المهندس عبدالملك ناجي، الى أهمية هذه الفعالية التي تناقش عدد من المعارف النظرية والعلمية والعملية حول التوعية المجتمعية بأهمية رفع الانتاج النباتي والحيواني ، والمساهمة في تطوير مهارات المتدربين في تحسين القطاع الزراعي في مختلف محافظات البلاد .

وأكد الوكيل ناجي أن الوزراة تسعى من خلال خططها التطويرية توسعة هذه الدورات لتشمل كافة المحافظات اليمنية ، وتطبيقها على ارض الواقع لتطوير القطاع الحيواني والزراعي .

من جانبه اوضح مدير إدارة الوبائيات، القائم بأعمال مدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري الدكتور مصطفى الطيار ، ان هذه الدورة تهدف الى تسهيل نشاط مربين الحيوانات في الحفاظ على الثروة الحيواني من خلال معرفة التصرف السليم في معالجة اي الامراض قد تصيب وتنتشر للحيوانات وكيفية الحد من توسعتها .