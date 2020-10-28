إتلاف كمية كبيرة من المخدرات في عدن بحضور النائب العام والمحافظ لملس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

جرى اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، إتلاف كمية كبيرة من المخدرات التي تم ضبطها في ميناء عدن قبل أيام، بحضور النائب العام الدكتور، علي الأعوش، ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس .



وبلغت الكمية التي جرى إتلافها 250 كيلو من مادة الكوكاين المخدرة التي تم اكتشافها مخبأة في حاويات مشحونة بمادة السكر بعد متابعة حثيثة من الأجهزة الضبطية في عدن.

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وجاء إتلاف هذه الكمية بقرار من النيابة الجزائية بعد موافقة النائب العام، والاحتفاظ بعينة منها للعرض عند المحاكمة.

وخلال عملية الإتلاف، أشاد النائب العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات الامنية والتحالف العربي خلال سير اجراءات الضبط.

بدوره أكد محافظ عدن على أهمية إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات .. مؤكداً على أهمية اليقظة الأمنية لمواجهة هذه العمليات الإجرامية التي تسعي لإغراق المجتمع بالمخدرات بهدف إحداث أضرار اجتماعية واقتصادية .

حضر عملية الاتلاف، رئيسا المحكمة الجزائية القاضي عارف النسي والنيابة الجزائية القاضي ادهم عولقي ونائب مدير امن عدن العميد ابو بكر جبر وممثل عن قوات الواجب 802 السعودية التابعة للتحالف العربي في عدن وعدد من القادة العسكريين والأمنيين .