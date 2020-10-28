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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.
وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق إب باترسون.
وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28,640 امرأة في محافظات: عدن ، شبوه ، لحج، المهرة ، مأرب ، حضرموت.
ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن.
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