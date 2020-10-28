اخبار الخليج / اخبار اليمن

التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف

متابعات_ الخليج 365

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن.

 

Advertisements

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق إب باترسون.

 

وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجتمع، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن من خلال مجموعة من الخدمات النفسية والاجتماعية، وتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والحد من انتشاره، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات المعرضات للخطر وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهني، يستفيد من الاتفاقية 28,640 امرأة في محافظات: عدن ، شبوه ، لحج، المهرة ، مأرب ، حضرموت.

 

ويأتي التوقيع في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع خدمات الطوارئ لليمنيات المتضررات من العنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا