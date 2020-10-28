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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ عدن يناقش مع قائد قوات الواجب 802 آليات التنسيق والتعاون الأمني والتنموي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليوم، مع قائد قوات الواجب 802 السعودية التابعة للتحالف العربي في عدن، العميد الركن، نائف منيف العتيبي، آليات التنسيق والتعاون الأمني والتنموي بين السلطة المحلية بالعاصمة عدن وقوات التحالف العربي.
وفي اللقاء أشاد محافظ عدن بالدور الكبير لقوات التحالف العربي في مساعدة الأجهزة الأمنية في ضبط الكمية الكبيرة من المخدرات في ميناء عدن .. لافتاً إلى أن هذا الدور هو تواصل للدعم والتعاون الذي يقدمه التحالف للقطاع الأمني في عدن.
بدوره أشار العميد العتيبي إلى أن ما تقوم به قوات التحالف العربي واجب أخوي تجاه الشعب اليمني الذي تربطه بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي أواصر الأخوة والجوار .. مؤكداً استمرار هذا الدعم حتى تخليص اليمن من محنته وإعادته إلى وضعه الطبيعي، كبلد عربيا حر غير مرتهناً لأعداء الأمه العربية.
حضر اللقاء رئيس فريق التنسيق لتنفيذ اتفاق الرياض، اللواء محمد الربيعي وعدد من ضباط قوات الواجب السعودية في قيادة التحالف العربي بعدن .
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