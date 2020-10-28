جامعة عدن تقرر عقد ورشة عمل أواخر نوفمبر لمناقشة التعليم المدمج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قرر مجلس جامعة عدن في إجتماعه الدوري اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الجامعة، الدكتور، الخضر ناصر لصور، عقد ورشة عمل أواخر شهر نوفمبر القادم لمناقشة مشروع تطبيق النظام المدمج والذي يتيح الفرصة أمام الجميع للتعليم المستدام .



وفي الإجتماع، أكد رئيس جامعة عدن على ضرورة الاهتمام بإعداد خطة العمل الخاصة بمشروع تحديث المناهج التعليمية والأكاديمية وتعزيز برامجها البحثية والعلمية والثقافية .. مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح وتطوير كافة المجالات العلمية التنويرية والأكاديمية والإدارية والطلابية والتي من شأنها النهوض الحقيقي بالعملية التعليمية والتربوية.

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