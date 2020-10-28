عدن: إتلاف كمية كبيرة من المخدرات بعد اكتشافها في الميناء

أتلفت السلطات القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من المخدرات التي تم ضبطها في ميناء عدن قبل أيام، بحضور النائب العام الدكتور، علي الأعوش، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس.

وبحسب وكالة سبأ، فإن الكمية التي جرى إتلافها بلغت 250 كيلو من مادة الكوكاين المخدرة التي تم اكتشافها مخبأة في حاويات مشحونة بمادة السكر بعد متابعة حثيثة من الأجهزة الضبطية في عدن.

وجاء إتلاف هذه الكمية بقرار من النيابة الجزائية بعد موافقة النائب العام، والاحتفاظ بعينة منها للعرض عند المحاكمة.

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة من كافة الجهات الأمنية والتحالف العربي خلال سير إجراءات الضبط.

بدوره أكد محافظ عدن على أهمية إتلاف هذه الكمية الكبيرة من المخدرات.. مشددا على أهمية اليقظة الأمنية لمواجهة هذه العمليات الإجرامية التي تسعي لإغراق المجتمع بالمخدرات بهدف إحداث أضرار اجتماعية واقتصادية.

وكان التحالف أعلن ضبط شحنة مخدرات في إحدى الحاويات في ميناء عدن كانت في طريقها لمليشيات الحوثي.

