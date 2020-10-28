عدن: تظاهرتين للتنديد بالإساءات الفرنسية للرسول الكريم

تظاهر مئات المحتجين، مساء الثلاثاء، بمدينة عدن جنوبي اليمن، تنديدا بالإساءات الفرنسية إلى الإسلام والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.



وقالت مصادر محلية، إن مدينتي خور مكسر، والمعلا، شهدتها مظاهرتين نددتا بتصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام والرسول الكريم.



وأضافت، أن المتظاهرين أحرقوا العلم الفرنسي ودعوا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.



ومساء الاثنين، أدانت الحكومة الشرعية، الإساءة إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، معتبرة ذلك بأنها تغذي الكراهية، وفق بيان مقتضب لوزير الخارجية محمد الحضرمي.



وفي الأيام الماضية، شهدت عدة مدن يمنية، احتجاجات مماثلة جميعا ذات طابع شعبي.



وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.



وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"؛ ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

