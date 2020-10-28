بالأسماء والصور .. القبض على منفذي إغتيال الوزير حسن زيد بالعاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف جهاز الأمن والمخابرات، اليوم الأربعاء، عن هوية أعضاء الخلية الإجرامية التي شاركت في قتل وزير الشباب والرياضة، عقب تمكنه بالتعاون مع وزارة الداخلية من الوصول إلى منفذي جريمة الإغتيال الغادرة بحق الأستاذ الشهيد حسن زيد صباح يوم أمس في العاصمة صنعاء.

وأوضح جهاز الأمن والمخابرات أن أعضاء الخلية الإجرامية التي شاركت في قتل وزير الشباب والرياضة الأستاذ الشهيد حسن زيد يوم أمس، هم ، – معمر حزام عبدالله الزراري – محمد علي أحمد الحنش – ياسر أحمد سعيد جابر محمد – إبراهيم صالح عبدالله الجباء.

وكان ناطق وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، كشف أن وزارة الداخلية تمكنت بالتعاون مع الأمن والمخابرات، من الوصول الى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة الشهيد حسن زيد.

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وأوضح أن الجناة حاولوا الهروب والخروج من ذمار إلا أنهم فشلوا في ذلك، وخلال ملاحقتهم أطلقوا النار على رجال الأمن.

وأشار إلى أن أحد منفذي الاغتيال ألقي القبض عليه بعد أن أصيب بجراح، بينما لقي الأخر مصرعه خلال مقاومتهما لرجال الأمن.