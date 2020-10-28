مقتل شخص برصاص شقيقه في إب وسط فوضى عارمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

إب - الخليج 365

قتل شخص برصاص مسلح بمحافظة إب وسط البلاد في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن مواطناً قتل شقيقه الأكبر، في قرية "يعدش" بمنطقة صهبان في مديرية السياني، جنوب إب، في خلافات على أراضي.

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وأضافت المصادر أن المدعو "همدان محمد عبدالسلام" أقدم على قتل أخيه الأكبر "اسماعيل محمد عبدالسلام" بسبب الخلاف على أرضية إرث من والدهما.

ولاذ الجاني بالفرار عقب الجريمة، في الوقت الذي يواصل تهديداته بقتل نجل شقيقه، في ظل فوضى عارمة تجتاح المحافظة.

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية غير مسبوقة زادت معها حدة الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.