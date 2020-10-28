الأرصاد يعلن عن النشرة التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



وأضاف بأن الطقس بالمرتفعات الجبلية، أجواء باردة وجافة اثناء الليل والصباح الباكر على محافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات ( اب، لحج، أبين وتعز ) واجزاء من الهضاب الداخلية، وطقس مشمس اغلب ساعات النهار ولا يستبعد ان تتكون خلايا متفرقة من السحب الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على اجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المناطق الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

وفي المناطق الساحلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب منخفضة خاصة على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة على السواحل الغربية والجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها من 12 الى 25 عقدة.

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أما المناطق الصحراوية، طقس صحو بوجه عام، بارد نسبيا وجاف اثناء الليل والصباح الباكر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي أرخبيل سقطرى، اجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيئة لهطول امطار متفرقة قد يصحبها الرعد احياناً والرياح خفيفة الى معتدلة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين، في المحافظات الجبلية واجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية المذكورة أعلاه اوالذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة، كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء المساء وساعات الصباح الباكر، الإخوة المزارعين من آثار موجة البرد الشديدة حفاظا على مواشيهم و محاصيلهم الزراعية.