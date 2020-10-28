اجتماع برئاسة محافظ لحج يتخذ قرارات لمعالجة أوضاع مؤسسة الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر اجتماع عُقد اليوم برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، إعادة هيكلة إدارات وأقسام منطقة المؤسسة العامة للكهرباء في لحج، لتحسين الأداء الوظيفي والإداري المالي في المؤسسة.



كما أقر الاجتماع بحضور أمين عام المجلس المحلي في لحج عوض الصلاحي ووكيلي محافظة لحج محمد شكري وعبدالفتاح الحجيلي، تركيب عدادات قياس الطاقة لمحطة عباس، وتكون تابعة لإدارة التوليد للتمكن من مراقبة التوليد على مدار الوقت أولاً بأول.

Advertisements

وحث الاجتماع، الجهات المعنية بتوفير مادة الوقود الكافية لمحطتي عباس بمدينة الحوطة وبئر ناصر بمديرية تُبن، كما تم إحالة التجاوزات في مؤسسة الكهرباء إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة لحج، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ووجه الاجتماع، مؤسسة الكهرباء بالتقيد بقانون المناقصات والمزايدات وعروض الأسعار عند شراء مواد الأعمال وقطع الغيار وإيقاف عملية الشراء المباشر، وتم أيضا إقرار إعادة النظر في هيكل إدارة التوزيع بفصل الإزدواجية ما بين قسمي الطوارئ والمحولات، وكذا إقرار اختيار المؤسسة في قسم التشغيل للكوادر العاملة المؤهلة فنياً، لأهمية ذلك في سير العمل بالشكل المناسب دون أخطاء كارثية، وكذا صيانة إدارة التوزيع للمحولات طبق خطة محكمة بهذا المحور.

وحذر الاجتماع، شركة الأهرام لتأجير الطاقة المشتراة من تكرار أي أخطاء قانونية، وشدد على عدم اتخاذها أي إجراءات إلا بموجب الطرق القانونية وحصولها على خطاب رسمي من محافظ لحج والمؤسسة العامة للكهرباء في لحج.

ووجه الاجتماع، شركة الأهرام بتشغيل مولداتها وفقاً وقدرتها الإنتاجية للطاقة المنصوص عليها في عقد التأجير، و كذا إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمولدات والالتزام بمعدل استهلاكها للوقود توازياً مع ما هو وارد في عقد التأجير.