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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر امنية شبوة تناقش عدد من القضايا والمستجدات الأمنية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في إجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، جملة من القضايا والمستجدات الامنية بالمحافظة، ومستوى التنفيذ للخطة الامنية بالمحافظة خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري .
وأشادت اللجنة بيقظة رجال الامن والجيش في مديريات بيحان وكشفهم وضبطهم لخلايا تابعة لميليشيا الحوثي متورطة في إرتكاب العديد من الجرائم .. مؤكدة على ضرورة تعزيز جاهزية رجال الامن والجيش الوطني بالمحافظة وتمكينهم من مواصلة ادوارهم المشهودة في الحفاظ على امن المحافظة وحماية المصالح العامة والخاصة فيها.
وأعربت اللجنة الامنية عن ثقتها في حماة الوطن وعيونه الساهرة وقدراتهم على التصدي لكل المحاولات التي تستهدف المحافظة والاضرار بمصالحها الاقتصادية والاستثمارية.
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