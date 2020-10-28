المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

ردت القوات المشتركة على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وحققت إصابات مباشرة في جيوب المليشيات.

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وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة تعاملت مع مصادر نيران تسببت بها المليشيات الحوثية، إذ استهدفت القرى السكنية بقذائف مدفيعة الهاون، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأكدت المصادر، أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وتكللت بإخماد مصادر النيران الحوثية بنجاح.

وتتوالى الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة، جراء تصعيدها العسكري المستمر ومحاولتها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة