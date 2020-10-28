شكرا لبحثكم عن خبر مصدر امني: محافظ عدن والنائب العام غادرا موقع اتلاف المخدرات وهذا هو السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس برفقة النائب العام موقع إتلاف المخدرات في عدن ظهر اليوم الأربعاء عقب توتر ساد في المكان قبل بدء عملية اتلاف المخدرات.

وقال مصدر أمني انه عقب شحن للاسلحة وتوتر ساد في المكان غادر محافظ عدن موقع اتلاف المخدرات برفقة النائب العام.

وأشار المصدر إلى أن تمكن عدد من المسؤولين من خفض التوتر بين أربعة من الألوية في عدن.

وتم اتلاف كميات من المخدرات التي تم ضبطها بميناء عدن قبل ايام.