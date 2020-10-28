مقتل 3 مسلحين حوثيين وإصابة 4 إثر كسر تسلل بالفازة جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

لقي ثلاثة مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب 4 آخرين في كسر القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها اللمليشيات الحوثية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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وقال مصدر عسكري، إن قوات اللواء الثاني عمالقة رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية في الفازة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد المصدر، مصرع 3 حوثيين بينهم قائد ميداني، كما أصيب 4 آخرين في الإشتباكات العنيفة، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.

وتواصل القوات المشتركة تلقين الحوثيين دروساً قاسية وضربات موجعة في مختلف جبهات القتال جراء محاولتها اختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة لكن دون جدوى.