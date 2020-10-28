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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 مسلحين حوثيين وإصابة 4 إثر كسر تسلل بالفازة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي ثلاثة مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب 4 آخرين في كسر القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها اللمليشيات الحوثية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن قوات اللواء الثاني عمالقة رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية في الفازة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأكد المصدر، مصرع 3 حوثيين بينهم قائد ميداني، كما أصيب 4 آخرين في الإشتباكات العنيفة، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.
وتواصل القوات المشتركة تلقين الحوثيين دروساً قاسية وضربات موجعة في مختلف جبهات القتال جراء محاولتها اختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة لكن دون جدوى.
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