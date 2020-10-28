شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تستهدف المناطق السكنية شرق الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية المناطق السكنية شرق مدينة الحديدة بالأسلحة المتوسطة صباح اليوم الأربعاء.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت المناطق السكنية ومنازل المواطنين في شارع الخمسين بسلاح 14.5 وسلاح 12.7 بصورة همجية. ورفعت مليشيات الحوثي الإجرامية من وتيرة خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية، باستهداف القرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة.

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