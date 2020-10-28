31 مشروعا تنمويا بتكلفة 9 مليون دولار في مديريات وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري، أن لجنة المشاريع أقرت 31 مشروعا، استفادت منها مدينة سيئون في المجالات التنموية والخدمية، بتكلفة أكثر من 9 ملايين دولار.



وأكد الكثيري، في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي بمديرية سيئون، على ضرورة زيادة تحصيل الإيرادات المالية القانونية لتنعكس في إطار مصفوفة مشاريع البرنامج الاستثماري للمجلس المحلي التي تخدم سكان المديرية، منوها بجهود السلطة المحلية لتوزيع الموارد المحلية على جميع مديريات الوادي والصحراء بشكل عادل في إطار مشاريع تلبي احتياجات المواطنين.

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الى ذلك ناقش اجتماع بسيئون، برئاسة الوكيل الكثيري، أوضاع مديرية عمد وسبل تعزيز أداء المؤسسات الخدمية بالمديرية.

وفي اللقاء الذي ضم مدير المديرية وقائد المنطقة العسكرية الاولى، استعرض وجهاء المديرية احتياجات المديرية من المشاريع والتحديات التي تواجه الاجهزة التنفيذية بالمديرية.

وأكد الكثيري على أهمية مساندة جهود السلطة المحلية للتغلب على الإشكاليات التي من شأنها أن تعزز نشاطها و ترتقي باداء المؤسسات بالمديرية نحو الأفضل.