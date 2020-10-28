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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية حول الادارة الاحترافية للمشاريع التنموية في سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت اليوم بمدينة سيئون، دورة تدريبية حول الادارة الاحترافية للمشاريع التنموية وفق منهجية الادارة بالنتائج، التي ينفذها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء بتمويل منظمة CSSW ومؤسسة بازرعة التنموية الخيرية.
وأشار وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الى أهمية الدورة في تأهيل الكادر البشري والاهتمام به باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع، داعيا المتدربين الى ترجمة كل ما تلقوه من معلومات في الواقع العملي لتحقيق الاستفادة الحقيقية.
وتهدف الدورة التي يحاضر فيها المدرب سامي مسلم، على مدى 5 أيام اكساب 35 متدربا، من منظمات المجتمع المدني، معارف ومفاهيم منهجية ادارة النتائج وتحليل الاحتياجات، وكيفية متابعة المشاريع وتقييمها وفق أسس وقواعد صحيحة.
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