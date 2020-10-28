شكرا لبحثكم عن خبر ظهور كائنات مخيفة تجتاح سواحل المكلا (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر عن ظهور كائنات بحرية هلامية غريبة صباح اليوم الثلاثاء، على في سواحل العاصمة الحضرمية المكلا .

ووجه ناشطون دعوة لتدخل خبراء الأحياء البحرية للنظر في الأمر ، والكشف عن سبب هذه الظاهرة الغريبة.