شكرا لبحثكم عن خبر ظهور كائنات مخيفة تجتاح سواحل المكلا (صورة) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر عن ظهور كائنات بحرية هلامية غريبة صباح اليوم الثلاثاء، على في سواحل العاصمة الحضرمية المكلا .
ووجه ناشطون دعوة لتدخل خبراء الأحياء البحرية للنظر في الأمر ، والكشف عن سبب هذه الظاهرة الغريبة.
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