تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الخليج 365 - خاص ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

فيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 733. 36 54.02 $ Advertisements الذهب عيار 22 33.673 49.52$ الذهب عيار 21 32.143 47.27 $ الذهب عيار 18 27.553 40.52$ أوقية الذهب 1.142.400 1680$

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