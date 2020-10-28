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تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني اليوم الأربعاء

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني اليوم الأربعاء

الخليج 365 - خاص

ارتفعت أسعار الذهب في بلادنا، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

فيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

 

الوحدة                         ريال يمني                                        دولار أمريكي

 

 

 

الذهب عيار 24             733. 36                                              54.02 $

 

 

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الذهب عيار 22              33.673                                           49.52$

 

 

 

الذهب عيار 21            32.143                                            47.27 $

 

 

 

 الذهب عيار 18            27.553                                      40.52$

 

 

 

أوقية الذهب              1.142.400                                     1680$

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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