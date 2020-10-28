أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وهي كالتالي:

منتدى القرن الثقافي يقيم محاضرة عن " الغذاء والتغذية" بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/509200/ مؤسسة خليفة الإنسانية تدعم قطاعي البيئة والكهرباء في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/509202/ Advertisements المليشيا تقر بمصرع 2 من قياداتها البارزة https://www.elyamnelaraby.com/509212/ مصرع 3 حوثيين بينهم قيادي بنيران "المشتركة" في التحيتا بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509213/ المليشيا الحوثية توجه بهدم منازل أثرية في صنعاء القديمة https://www.elyamnelaraby.com/509215/ الفلكي الشوافي يحذر من موجة صقيع خلال الأيام المقبلة في هذه المناطق https://www.elyamnelaraby.com/509221/ دولة الإمارات تبلسم جراح اللاجئين الإريتريين في الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/509224/

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