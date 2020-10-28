شكرا لبحثكم عن خبر السقاف يطالب بعدم احراق مخدرات ميناء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعا قانوني الى عدم الاستعجال بحرق شحنة المخدرات التي وصلت ميناء عدن.

وقال أستاذ القانون الدولي د.محمد علي السقاف ان الاستعجال في حرق " قد تعتبرها الجهات الدولية المعنية انها فبركة اعلامية ذات اهداف سياسية".

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وأقترح السقاف " توجيه طلبات عاجلة الي سفراء الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا الحضور الي عدن او من يمثلهم ومن مكتب غريفيث لمعاينة شحنة المخدرات وان امكن كما يعمل غريفيث في إحاطاته لمجلس من صنعاء او الرياض الحصول علي الجهاز الخاص بذلك وشبكه مع الجهات الدولية المعنية لمحاربة المخدرات وتوثيق كل ذلك بالصوت والصورة".

واضافة الى ذلك اضاف السقاف "ارسال الفيديو الى الامم المتحدة لتسجيلها كوثيقة رسمية في صراع حرب اليمن لتاخذ ابعادها الدولية ومحاسبة اطرافها المحلية التي قد تكون لها علاقة بشحنة المخدرات فهل يتم التحرك سريعا ام مجرد كلام نتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي".