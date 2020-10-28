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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفلكي الشوافي يحذر من موجة صقيع خلال الأيام المقبلة في هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
كشف فلكي يمني عن ارتفاع نسبي في درجة الحرارة الصغرى على بعض مناطق البلاد، خلال اليومين القادمين، فيما يسود أخرى أجواء باردة بشكل عام خصوصا المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.
وبناءً على صور وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس، أكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن متوقع أهم مؤشرات طقس اليمن من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس القادم، سيشهد انخفاضا بسيطا في درجات الحرارة الصغرى على بعض المناطق، فيما تسود أجواء باردة بشكل عام خصوصا على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.
ودعا الشوافي إلى توخي الحذر من الاجواء الباردة خصوصا العاملين في الأماكن المفتوحة ليلا وفي الصباح الباكر.
كما نبه رعاة النحل والماشية والمزارعين من الأجواء الباردة حيث لا يستبعد الصقيع على بعض المواضع (ليس على نطاق واسع) خصوصا المزروعات التي تتأثر سريعا.
وبالنسبة للأمطار، أفاد انه متوقع هطل متفاوت الشدة قد تصل درجته إلى الغزيرة على ارخبيل سقطرى، داعياً الى توخي الحذر.
وكان قد تداول عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عن تأثير الصقيع "الضريب" على الكثير من المزارعين خلال الأيام الماضية وتسببه باتلاف محاصيلهم الزراعية في بعض المناطق من محافظات ذمار والبيضاء والضالع وصنعاء وعمران.
وأشاروا إلى أن معظم التأثيرات كانت على الخضروات (الكوسة، الطماط، البطاط... الخ)، بينما كان التأثير أقل على بقية المزروعات.
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