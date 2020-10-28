المليشيا الحوثية توجه بهدم منازل أثرية في صنعاء القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

كشفت مصادر مطلعة، في العاصمة صنعاء، عن توجيهات صادرة عن أمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بهدم حوالي أحد عشر منزلاً أثرياً، غربي الجامع الكبير، في مدينة صنعاء القديمة.

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وذكرت المصادر، أن مليشيا الحوثي بدأت في عملية هدم المنازل، بحجة تضررها وعدم قابليتها للصيانة.

وأضافت المصادر أن هدم تلك المنازل، التي يتجاوز عُمرها أكثر من ستمائة عام، يعد جريمة في حق مدينة صنعاء القديمة والتراث الإنساني العالمي.

وكانت زعمت مليشيا الحوثي في أعلان لها، في وقت سابق، عن تخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون ريال لترميم وإنقاذ بيوت صنعاء الأثرية الأشد تضرراً، لكنها بدلاً عن صيانتها تقوم بإزالتها.

وناشد ناشطون ومتهمون بالأثار المنظمات الدولية وعلى راسها اليونسكو بالضغط لإيقاف سلطة الأمر الواقع "الحوثيين" من هدم المنازل الأثرية والعمل على معالجة المخاطر التي تتهد العشرات من مباني مدينة صنعاء التاريخية.