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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 3 حوثيين بينهم قيادي بنيران "المشتركة" في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
قتل 3 مسلحين حوثيين، بينهم قيادي ميداني، وأصيب 4 آخرين، الأربعاء 28 اكتوبر / تشرين الأول 2020م، في كسر القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة (غربي اليمن).
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله، إن قوات اللواء الثاني عمالقة رصدت محاولة تسلل للعناصر الحوثية في الفازة، وخاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكر المصدر، مصرع 3 من مسلحي المليشيا بينهم قائد ميداني، وإصابة 4 آخرين في الاشتباكات، فيما لاذت بقية العناصر الحوثية بالفرار.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن القوات المشتركة تواصل تلقين المليشيا ضربات موجعة في مختلف جبهات القتال، جراء محاولتها اختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة دون جدوى.
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