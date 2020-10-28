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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقر بمصرع 2 من قياداتها البارزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
اعترفت مليشيا الحوثي الارهابية بمصرع قياديين عسكريين بارزين لديها، ودفنت جثتيهما الثلاثاء بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت وكالة "سبأ" في نسختها الحوثية، ان المليشيا شيعت، الثلاثاء، الصريعين "العميد نصر الدين عزي علي أحسن العسيلي، والعقيد عزيز عبدالله باقي جعمان" اللذين قالت انهما "قتلا في جبهات القتال" دون تحديدها.
وأفاد مصدر عسكري ان الصريع "العسيلي" لقي مصرعه خلال مواجهات في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب الذي كلفته المليشيا لقيادة محورها.
ورجح المصدر مصرع القيادين الحوثيين باحدى الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف على تجمعات ومواقع المليشيا في ذات الجبهة.
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