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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تتلقى خبر كارثي..والحزن يسيطر عل كل أفراد الجيش الوطني

2020/10/28 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

قتل أربعة جنود وأصيب ستة أخرين من أفراد اللواء الثاني حزم جراء إنفجار عبوة ناسفة، إستهدفت عربتهم العسكرية شمال محافظة لحج جنوبي اليمن. وأفاد مصدر عسكري أن عبوة ناسفة انفجرت الثلاثاء بطقم عسكري تابع لقوات الثاني حزم المرابط بمحور العند، أثناء مروره بمنطقة الحويمي التابعة لمحافظة لحج على الحدود الفاصلة مع محافظة تعز، ما أدى لمقتل 4 جنود وإصابة 6 أخرين بجروح متفاوتة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: رغد صدام حسين تفاجيء كل السعوديين وتصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا الوصف ( صورة ) 4 أطعمة تنفخ البطن وتسبب لك الحرج بين الناس الكشف عن تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة بشأن اغتيال الوزير حسن زيد تناول هذا المشروب السحري على الريق او قبل النوم لأنه يساعد على الوقاية من السكري والسمنة ويكافح مرض خطير لا شفاء منه الشرعية تتلقى خبر كارثي..والحزن يسيطر عل كل أفراد الجيش الوطني شاهد ماذا حدث لأشهر زوج في العالم وسبب للجميع الصدمة والحزن اول رد فعل من الزينبيات على مقتل الوزير حسن أبو زيد مراهق 15 عاما فقط يصطحب فتاة ( 12 عام ) بعد غروب الشمس..وما حدث لهما امر لا يخطر على البال قناة المسيرة تفاجيء الجميع وتكشف رسميا عن القاتل الذي قام باغتيال الوزير حسن زيد أب وأم يتركان طفلهما الرضيع دون رعاية ..وبعد 9 ايام كانت المفاجئة الصادمة جرب ولو مرة تناول هذه النبتة الشهيرة ولن تندم ابدا لأنها ستحميك من هذا المرض القاتل خطر ينتظر السعودية واليمن والنتائج ستكون كارثية وعواقبها وخيمة Advertisements قرار جمهوري عاجل..والصحيفة الرسمية تنشر القرار الرسمي وترتكب خطأ وجبة شهيرة ورخيصة الثمن تناولها على الريق او على العشاء وستحصل عل 10 فوائد صحية مذهلة ..لن تصدق ماهي هذا الوجبة السحرية مهنة تدر ارباح كبيرة للمغتربين والسعوديين..والسلطات السعودية تمنعها و50 ألف ريال سعودي غرامة لمن يمارسها شاهد صورة لصالح الصماد وحسن زيد وهما يتهجما على أشهر شخصية يمنية..هل كان مصرعهما عقاب لهما بسبب ذلك الفعل ؟ ( صورة ) الملك سلمان يفاجيء اليمنيين بمكرمة ملكية جديدة ( صورة ) الحوثيين يتلقون خبر كارثي من محافظة مأرب عقب اغتيال الوزير حسن زيد رئيس الجمهورية يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي بعد الاساءة لرسول الله عاجل: قرار رسمي من السلطات السعودية يلغي نظام الكفالة ويمنح المغتربين حرية العمل بعيدا عن تسلط الكفيل "واتساب" تبهر كل مستخدميها بخاصية فريدة من نوعها وتضع رموز QR وإضافة 8 ميزات جديدة عاجل: اقرب المقربين للراحل علي عبد الله صالح يفاجي الجميع بتعليق غير متوقع عقب اغتيال الوزير حسن زيد تفاصيل عملية تصفية الوزير حسن زيد في العاصمة صنعاء ومصادر تكشف قائمة بالشخصيات المرشحة للاغتيال.. اسماء تحذير هام وعاجل وخطير للغاية .. احذفها فوراً هذه التطبيقات خطيرة وتسرق أموالك باستخدام هاتفك وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد

وأكد المصدر أن الطقم كان في مهمة توزيع التموين الغذائي للنقاط العسكرية في المنطقة القريبة من خطوط التماس مع مقاتلي الحوثيين وفقاً لوكالة ديبريفير.

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