شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة بشأن اغتيال الوزير حسن زيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الكشف عن تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة بشأن اغتيال الوزير حسن زيد

اغتال مسلحون مجهولون في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، القيادي البارز في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية ووزير الشباب والرياضة في حكومتها غير المعترف بها دوليا، حسن محمد زيد.

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

رغد صدام حسين تفاجيء كل السعوديين وتصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهذا الوصف ( صورة )

4 أطعمة تنفخ البطن وتسبب لك الحرج بين الناس

الكشف عن تفاصيل خطيرة تنشر لأول مرة بشأن اغتيال الوزير حسن زيد

تناول هذا المشروب السحري على الريق او قبل النوم لأنه يساعد على الوقاية من السكري والسمنة ويكافح مرض خطير لا شفاء منه

الشرعية تتلقى خبر كارثي..والحزن يسيطر عل كل أفراد الجيش الوطني

شاهد ماذا حدث لأشهر زوج في العالم وسبب للجميع الصدمة والحزن

اول رد فعل من الزينبيات على مقتل الوزير حسن أبو زيد

مراهق 15 عاما فقط يصطحب فتاة ( 12 عام ) بعد غروب الشمس..وما حدث لهما امر لا يخطر على البال

قناة المسيرة تفاجيء الجميع وتكشف رسميا عن القاتل الذي قام باغتيال الوزير حسن زيد

أب وأم يتركان طفلهما الرضيع دون رعاية ..وبعد 9 ايام كانت المفاجئة الصادمة

جرب ولو مرة تناول هذه النبتة الشهيرة ولن تندم ابدا لأنها ستحميك من هذا المرض القاتل

خطر ينتظر السعودية واليمن والنتائج ستكون كارثية وعواقبها وخيمة

قرار جمهوري عاجل..والصحيفة الرسمية تنشر القرار الرسمي وترتكب خطأ

وجبة شهيرة ورخيصة الثمن تناولها على الريق او على العشاء وستحصل عل 10 فوائد صحية مذهلة ..لن تصدق ماهي هذا الوجبة السحرية

مهنة تدر ارباح كبيرة للمغتربين والسعوديين..والسلطات السعودية تمنعها و50 ألف ريال سعودي غرامة لمن يمارسها

Advertisements

شاهد صورة لصالح الصماد وحسن زيد وهما يتهجما على أشهر شخصية يمنية..هل كان مصرعهما عقاب لهما بسبب ذلك الفعل ؟ ( صورة )

الملك سلمان يفاجيء اليمنيين بمكرمة ملكية جديدة ( صورة )

الحوثيين يتلقون خبر كارثي من محافظة مأرب عقب اغتيال الوزير حسن زيد

رئيس الجمهورية يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس الفرنسي بعد الاساءة لرسول الله

عاجل: قرار رسمي من السلطات السعودية يلغي نظام الكفالة ويمنح المغتربين حرية العمل بعيدا عن تسلط الكفيل

"واتساب" تبهر كل مستخدميها بخاصية فريدة من نوعها وتضع رموز QR وإضافة 8 ميزات جديدة

عاجل: اقرب المقربين للراحل علي عبد الله صالح يفاجي الجميع بتعليق غير متوقع عقب اغتيال الوزير حسن زيد

تفاصيل عملية تصفية الوزير حسن زيد في العاصمة صنعاء ومصادر تكشف قائمة بالشخصيات المرشحة للاغتيال.. اسماء

تحذير هام وعاجل وخطير للغاية .. احذفها فوراً هذه التطبيقات خطيرة وتسرق أموالك باستخدام هاتفك

وردنا الان.. أول صورة للوزير حسن زيد وهو مسجى بعد اغتياله وكشف الجناة للراي العام

هل تذكرون عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح..شاهد كم عدد الرصاصات التي اخترقت جسد الوزير حسن زيد

وقالت مصادر مطلعة، إن الخلافات الكبيرة بين المليشيا الحوثية الموالية لإيران، والمنقسمة بين حوثثيي صنعاء"، وحوثيي صعدة، وصلت إلى مرحلة كبيرة من الصراع، بعد أن كان الخلاف السابق على المستوى الصفوف الثانية والثالثة، قبل أن تنتقل إلى الصفوف الأولى، مشيرة إلى أن اغتيال "زيد" مؤشر على طفو الصراع على السطح.

وأوضحت المصادر، أنه وبالرغم أن رئيس حزب الحق"الذراع السياسية للحوثيين"، حسن زيد، أكثر ميلونًا إلى إيران من ميوله إلى اليمن، إلا أنه عارض خلال الفترة الأخيرة توقيت الإعلان عن حاكم عسكري لطهران في اليمن، خوفًا من افتضاح أمر الجماعة أمام أنصارها التي تتشدق أمامهم بالحفاظ على السيادة اليمنية.

وبينت المصادر، أن إيران اعتبرت أن معارضة أي قيادي من القيادات الحوثية الموالية لها، مرتبط بالجانب الأمريكي، وهو ما يعني أن حياته مهددة بالخطر، ولا مكان له بين الجماعة، وفقًا لما نقله موقع الحديدة لايف.

وأكدت المصادر، أنه وبعد مقتل حسن زيد، بساعة واحدة، توجه حسن إيرلو السفير الإيراني والحاكم العسكري في صنعاء، بمشهد تمثيلي، وتقديم أوراق اعتماده لدى هشام شرف، كسفيرًا لطهران، غير أن ذلك كان احتفالًا بمقتل حسن زيد، ورسالة إيرانية إلى كل من يخالف الحاكم العسكري ذات الصلاحية الواسعة.

القيادات الحوثية لا تطيق حسن زيد

وفي ذات السياق، قال القيادي السابق في الجماعة الحوثية والمنشق عنهم، علي البخيتي، إنه لم يكن القادة الحوثيون يطيقون "حسن زيد: بمن فيهم عبدالملك الحوثي، والذين كانوا ينعتونه بأبشع الصفات أمامه، ولم يكن هو يطيقهم.

وبسبب استمراره معهم، اعتبر "البخيتي، أنه نال حقيبة وزارة الشباب والرياضة نتيجة لطول لسانه والإدعاء إنه ممثل أحزاب اللقاء المشترك، معتبرًا أن مقتله يمثل استثمارًا مرحبًا يستثمره الحوثيي لصالح مشروعهم الطائفي.

أحد أبرز القادة العقائدين

وبمقتل حسن محمد زيد، تفقد ميليشيا الحوثي أحد أبرز قادتها العقائديين الذين استماتوا على مدى سنوات طويلة في الدفاع عن مشروعها العقائدي والطائفي.

ونظرا للدور البارز لهذا القيادي المولود في صنعاء عام 1954م، فقد تم إدراجه في قائمة المطلوبين الإرهابيين من القيادات الحوثية في القائمة التي أعدها تحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث جاء حسن زيد في المرتبة 14 بقائمة الـ 40 إرهابيًا حوثيًا، ورصد 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.

ولعب حسن زيد دورًا بارزًا منذ سنوات في علاقات الارتباط القائمة بين ميليشيا الحوثي وطهران وحوزاتها الشيعية في قم، وساهم بشكل كبير في التنظير والتأطير والدفاع عن الفكر الحوثي الدخيل على المجتمع اليمني.

كما كان أحد اللاعبين البارزين في الوساطة القطرية بين المتمردين الحوثيين والحكومة اليمنية في حروب صعدة الست (2004- 2009م)، لكن المليشيا الحوثية، عملوا على تصفيته بالتنسيق مع إيران، للخلافات الداخلية (أجنحة صنعاء وإجنحة صعدة)، إضافة إلى الخلافات حول توقيت إعلان إيران حاكمًا عسكريًا لها في صنعاء.