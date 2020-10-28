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اخر تحديث لصرف العملات في اسواق العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن.

 

وقال المصدر في إفادته لـ"صحيفة عدن الغد" أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت كالتالي:-

 

الريال السعودي:

 

الصرف: 219.7 

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البيع:  220.2 

 

الدولار الأمريكي :

 

الصرف: 835

 

البيع: 839 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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