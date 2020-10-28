شكرا لبحثكم عن خبر اخر تحديث لصرف العملات في اسواق العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر في إفادته لـ"صحيفة عدن الغد" أن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية جاءت كالتالي:- الريال السعودي: الصرف: 219.7 Advertisements البيع: 220.2 الدولار الأمريكي : الصرف: 835 البيع: 839

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