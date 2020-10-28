شكرا لبحثكم عن خبر الحزام الامني في لودر يتخذ قرار اقتصادي هام واجب التنفيذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كتب / فرغلي لجدل بعد ارتفاع مادة الديزل والبترول في مديريه لودر وعلى وجه الخصوص مدينة لودر حيث وصل سعر الدبة البترول في المحطات من 8000 الى 10000 والديزل من 8500 الى 9500 أجتمع قائد الحزام الامني عبدالله عمر الدماني وقيادات الحزام بملاك محطات المديريه واتخذ قرار صارم في توحيد سعر البترول والديزل في جميع المحطات بالمديريه Advertisements واتخذ قائد الحزام الامني قرار على جميع المحطات التي تتواجد بالمديريه بانه سيكون سعرها واحد وهو 6800 ريال للدبه البترول و 8200 سعر الدبة الديزل وتم الاتفاق على ذلك القرار من ملاك المحطات ومن يرفض عليه اغلاق المحطه وجاء ذلك القرار كتلبيه لطلب المواطنين بالمديريه بعد تقديم شكاويهم لقائد الحزام الامني لوضع حد للفساد المتواجد بالمديريه في الاخير طالب قائد الحزام الامني عبدالله عمر الدماني بان على جميع المواطنين بالمديريه الوقوف معه ومساندته لمقارعه الفساد الموجود بالمديريه وعلينا جميع ان نقف ضد من تسول له نفسه بوضع المديريه في قائمة الاهمال وتركها في مستنقع الفساد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزام الامني في لودر يتخذ قرار اقتصادي هام واجب التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.