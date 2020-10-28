شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اليوم اتلاف مخدرات ميناء عدن بقرار من القضاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر قضائي لصحيفة "عدن الغد" ان المخدرات التي تم ضبطها بميناء عدن سيتم اتلافها اليوم الأربعاء. Advertisements وأوضح المصدر لصحيفة "عدن الغد" انه سيتم اتلاف الكمية بحضور مندوبين من النيابة العامة والجهات المختصة . وضبطت السلطات بناء على بلاغ دولي قبل يوم كميات من المخدرات كانت مخبأة داخل اكياس سكر في ميناء عدن .

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