مؤسسة خليفة الإنسانية تدعم قطاعي البيئة والكهرباء في سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استأنفت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أنشطتها بدعم مكتب النظافة بمديرية قلنسية في محافطة أرخبيل سقطرى، من أجل الاستمرار في رفع المخلفات ورميها حفاظاً على البيئة. وأشاد عيسى سعيد الحكمي مدير عام مديرية قلنسية، بالدور الإنساني الكبير الذي لعبته مؤسسة خليفة الإنسانية، من خلال حرصها على تقديم ودعم مختلف الخدمات، مضيفاً: «سكان قلنسية سعداء للغاية باستئناف العمل في نظافة المدينة، لاسيّما وأنّ موسم الأمطار على الأبواب، وقد يتسبّب في انتشار مختلف الأوبئة حال غياب خدمات النظافة». وثمّن الحكمي، جهود فريق مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، في توفير سيارات النظافة، متوجهاً بالشكر لكل الفرق الإنسانية بمؤسسة خليفة على ما يبذلون من جهود لخدمة سكان محافظة ارخبيل سقطرى.

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بدوره، أكّد يحيى معاذ بن حمود أحد كبار أعيان قلنسية، أنّ جهود مؤسسة خليفة ملموسة في كل الخدمات والجوانب الإنسانية، قائلاً: «قلنسية تشهد عملية استئناف رفع المخلفات المكدسة على مداخل المدينة ومنتزهاتها الجميلة، بدعم من مؤسسة خليفة التي تولي جانب النظافة اهتماماً كبيراً للحفاظ على البيئة وإبراز رونق المدينة وجمالها». وأعرب سكان قلنسية، عن جزيل شكرهم لدولة الإمارات ومؤسسة خليفة الإنسانية على المجهودات الجبارة في الحفاظ على البيئة في الأرخبيل.

إلى ذلك، استبدلت شركة ديكسم باور التابعة لمؤسسة خليفة الإنسانية، المحول الكهربائي القديم في حارة الصمود بوحدة 26 سبتمبر، في مدينة حديبو بمحافظة سقطرى. وزودت المؤسسة المنطقة بمحول بسعة 250 كيلو فولت بدلاً من القديم الذي بلغت قدرته 100 كيلو فولت فقط، لاستيعاب الزيادة في أحمال الكهرباء. وثمن أهالي المنطقة، دعم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، السخي واستجابتها السريعة لاحتياجات السكان في سقطرى.