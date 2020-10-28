شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتدى القرن الثقافي يقيم محاضرة عن " الغذاء والتغذية" بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم منتدى القرن الثقافي بمدينة سيئون محافظة حضرموت ، امس محاضرة حول " الغذاء والتغذية"، قدمها ضابط الصحة العامة الدكتور مبروك جوبان.



واستعرض جوبان تعريف الغذاء وأهم المتطلبات التي تحتاجها اجهزة الجسم ، وكذا أهميته وانواعه، مشيرا لبعض التوجيهات العامة للنظام الغذائي المتمثلة في " تناول 3 وجبات في اليوم ، وعدم التخلي عن وجبة الافطار ، و تباعد الوجبات بان لا يزيد عن خمس ساعات" .

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