شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى من قوات الحزام الامني بكرش .. بيان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادان الناطق الرسمي للحزام الامني بالصبيحة اياد غانم جريمة استهداف طقم عسكرية الطلبة اثناء مهمة تموين احد مواقع ميمنية جبهة كرش بوجبة غداء شمالي لحج.

وذكر غانم ان ان الانفجار اسفر عن استشهاد جنديين واصابة سبعة اخرين.

وجاء نص الإدانه كما يلي:

ندين وباشد عبارات التنديد للجريمة البشعة التي نفذتها مليشيات الاجرام بتفجيرها لعبوة ناسفه استهدفت طقم عسكرية الطلبة وهو في طريقه لتموين أحد مواقع جبهة ميمنة جبهة كرش بوجبة الغداء في التاسعة من صباح يومنا هذا الموافق 26/ 10/ 2020م راح ضحيتها اثنان شهداء وسبعة جرحى من الجنود الأبطال ، رحم الله الشهداء وشفى الجرحى جميعا .

والشهداء هم وثيق احمد حسن العويد علي الصبيحي.

وسامر سالم درويش حسن علي .

والجرحى .

1- عامر ناصر صالح احمد

2-سالم سعيد الصغير

3-سعيد حسن فريد عبدالله

4-عمار محمد ناصر احمد

5-عبدالودود فضل مقبل هادي

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6-عبدالحكيم عبدالله مثنى علي

7-ثابت يحيى ناصر صالح .

رحم الله الشهداء وشفى الجرحى .

ياتي هذا الاستهداف للابطال في جبهة كرش مواصلة لاستهدافات سابقة شهدتها جبهة كرش كان آخرها استهداف الخلايا الاجرامية لاطقم تابعة للواء الخامس دعم واسناد راح ضحيتها اركان كتيبة واستهداف مجموعة من شباب المقاومة الجنوبية بجبهة كرش بعبوة ناسفة في منطقة السحي والحوادث كثيرة مايؤكد بأن هناك تحرك وبقوة للخلايا الارهابية استغلالا لضعف الجانب الامني وعدم توفر أي قوات جنوبية ممثلة بالحزام الامني أو قوات الصاعقة تغطي هذا الضعف والقصور في ظل المساحة الجغرافية الكبيرة لكرش والتي تتعدى مساحتها أكثر من (700)كيلو وعدم كبح التحركات المشبوهة لمنافذها المفتوحة مع محافظة تعز وحركة التهريب للاسلحة والمحروقات وغيرها والتي تزيد على 11منفذ لاتتوفر فيها أي رقابة أو نقاط عسكرية لحركة المرور منها واليها .

ندعو إلى سرعة التحرك لتشكيل لواء عسكري ليقوم بواجبه الوطني على هذه الرقعه الجغرافية الهامة باعتبار كرش تمثل البوابة الغربية للجنوب وابطالها في المقاومة الجنوبية منهم من ألتحق بالوية العمالقة ومنهم من اتخذ منزله مكان لبقاءه .

وقدمت مديرية كرش أكثر من خمسمائة شهيد خلال الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية وغزوها للجنوب خلال العام 2015م وسقط في مقدمة جبهتها عشرات من قيادتها ونشطاء الثورة الجنوبية التحررية من شباب المقاومة الجنوبية كان اخرهم الشهيد القيادي في المقاومة الجنوبية البطل رشدي عادل حيدرة والجريح القيادي في المقاومة رشدي محمد صالح قاىد سرية في اللواء الأول عمالقه ورىيس ادارة الاوقاف والارشاد بانتقالي كرش والمرقد في مشفى خليج عدن ولازالت تدفع الفاتورة ، ومانحتاجه إلى تحرك عاجل لاستيعاب ابطالها واحتوائهم في لواء عسكري يشكلون به سد منيع وحاجز متين وصخرة قوية

تتحطم على اسوارها مخططات الأعداء وتكبح جميع منافذها من تحركات المليشيات الارهابية اعداء الوطن والمشروع الوطني الجنوبي العظيم .

نأمل أن تتفاعل القيادة السياسة والعسكرية للمجلس الانتقالي مع دعوة قيادة انتقالي مديرية كرش وقراراتها بشان التعزيز الامني ومع دعوة قيادة السلطة المحلية في المديرية في آخر اجتماع لها بتوصية لمكتبها التنفيذي وهيئتها الادارية بضرورة التعزيز الامني للمديرية باعتماد قوة عسكرية لاستتباب امن المديرية وملاحقة العناصر المتمردة على توجيهات امن المديرية وقطع دابر مخططات اعداء الوطن الجنوبي لكون هناك تحركات غير عادية للمليشيات وهناك تسلل للمليشيات الحوثية إلى رقاع جغرافية لم تكن تتواجد فيها أي قوات أو نقاط أو دوريات امنية فالجنوب مستهدف من هناء وبحرب غير الحرب المباشرة ،،

ولن يكبح كل ذلك ويخمد كل اشكال التامر إلا بتشكيل لواء عسكري للبوابة الغربية للجنوب كرش .

اياد غانم - عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي .