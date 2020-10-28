شكرا لبحثكم عن خبر بلدية المعلى تباشر ازالة هياكل السيارات من الطرق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت بلدية المعلى بمحافظة عدن صباح اليوم عملية نقل وازالة هياكل السيارات القديمة من الطرق في المديرية. وتشكل هياكل السيارات مضايقة كبيرة للحركة في احياء وطرق العاصمة بشكل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية المعلى تباشر ازالة هياكل السيارات من الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.