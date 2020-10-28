شكرا لبحثكم عن خبر بلدية المعلى تباشر ازالة هياكل السيارات من الطرق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - باشرت بلدية المعلى بمحافظة عدن صباح اليوم عملية نقل وازالة هياكل السيارات القديمة من الطرق في المديرية.
وتشكل هياكل السيارات مضايقة كبيرة للحركة في احياء وطرق العاصمة بشكل عام.
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