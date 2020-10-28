شكرا لمتابعة خبر عن جميح : لهذا السبب لن يتم التعرف على قتلة القيادي حسن زيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي محم جميح، أن بعض من أتباع الحوثي يطالبون بضبط قتلة حسن زيد وتقديمهم للمحاكمة. وتساءل ‏عندما يضبط الحوثي قتلة جدبان والمتوكل وشرف الدين ستكون المطالبة بضبط قتلة زيد عقلانية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وكالة الأنباء القطرية : تكشف حقيقة انقلاب رئيس الديوان الأميري في قطر على الامير تميم بن حمد بعدما طيرت عقول كل المصريين.. “شاهد” ما فعلته لورديانا مع محمود الليثي في “قشطة بالزبادي” واشعلت مواقع التواصل “رقصة المؤخرة مع فستان أبيض شفاف”.. “شاهد” متعرية جدة تظهر بفيديو فاضح جديد وتثير جدلاً واسعاً! عاجل : ’’شاهد‘‘ لحظة اغتيال حسن زيد في جسر حدة بالعاصمة صنعاء (فيديو وصور) أكثر من 25 رصاصة في رأس وزير حوثي في حكومة الحوثيين في قلب العاصمة صنعاء .. ومصادر تكشف تفاصيل ماحدث Advertisements مسلسل باب الحارة .. يفقد أحد نجومه بعد وفاته بمرض عضال (الاسم) القذافي : يثير الجدل حيا وميتا .. مفاجأة صادمة يوما بعد يوم كشفتها تحقيقات امتدت لـ40 ساعة مع رئيس سابق مشبوه شاهد : وصلة رقص تقلب مصر رأساً على عقب .. وهذا ما فعلته “لورديانا” بالشباب! (فيديو) الفنان ’’هاني شاكر‘‘ ينفجر في نوبة بكاء امام الاعلامية ‘‘وفاء الكيلاني’’ بسبب والدته الراقصة البرازيلية’’لوردينا‘‘ تتصدر تريند جوجل بسبب فيديو رقصها على ’’إخواتى‘‘ || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واشار ‏القضايا السابقة صارت طي الكتمان، مع أن الحوثي هو المسيطر على مسرح الجريمة. واختتم جميح بالقول ‏المليشيا مصنع المجرمين فكيف تضبطهم أو تقاضيهم؟!

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