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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة المسيرة تفاجيء الجميع وتكشف رسميا عن القاتل الذي قام باغتيال الوزير حسن زيد

2020/10/28 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

اتهمت جماعة الحوثي التحالف العربي الذي تقوده السعودية باغتيال القيادي حسن زيد.

ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، عن وزارة الداخلية في حكومة صنعاء، أن "وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد استشهد إثر اغتيال نفذته عناصر إجرامية تابعة للعدوان في العاصمة صنعاء".

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وأوضحت أن "العناصر الإجرامية اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة التي كانت تقودها ابنته وأطلقوا النار عليه ما أدى لاستشهاده وإصابة ابنته بجروح بليغة".

واعتبرت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، اغتيال الوزير زيد "فعلا إجراميا ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية".

وكانت جماعة الحوثي قد اعلنت الثلاثاء، عن مقتل وزير بحكومتها في صنعاء، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال المسؤول في الجماعة أسامة ساري في تدوينة بموقع "فيسبوك" إن "وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثي حسن زيد، قتل برصاص مسلحين مجهولين في منطقة حدة وسط صنعاء"، مشيرا إلى أنه "تم نقل زيد إلى المستشفى اليمني الألماني، إلا أنه فارق الحياة".