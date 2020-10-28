شكرا لبحثكم عن خبر أبو بكر القربي يعلن موقفه من حادثة اغتيال حسن زيد ويوجه دعوة لكل ساسة اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن القيادي المؤتمري ووزير الخارجية السابق د ابوبكر القربي موقفه من حادثة اغتيال وزير الشباب والرياضة الحوثي حسن زيد بالإدانه, حيث خاطب السياسيين في اليمن قائلا " ‏على العقلاء ادانة كافة الاغتيالات السياسية من اي طرف كان لانها جرائم تفتح الباب امام خلط الأوراق وتؤدي الى مزيد من التأزيم وردود الفعل والعنف.

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واعتبر القربي الحادثة خلال تغريدة له " انها تمثل فشلا وعجزًا سياسياً.

وأضاف " رحم الله الاستاذ حسن زيد و كل ضحايا التصفيات و الاغتيالات السياسية.